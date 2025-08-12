Дональд Трамп назвал Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна своими хорошими друзьями

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп назвал Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна своими хорошими друзьями.

Как сообщает во вторник Trend, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Для меня большая честь находиться рядом с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в момент подписания Мирного документа после десятилетий войны и человеческих жертв. Это два замечательных человека и великих лидера. Теперь они мои хорошие друзья!" - сказал он.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).