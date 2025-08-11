Генеральный секретарь ГУАМ поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Международного секретариата Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ передаю Вам и в Вашем лице народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю исторического успеха, связанного с достижением договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, позволяющего установить справедливый и прочный мир во всем регионе.

Парафирование в Вашингтоне, в Белом доме мирного соглашения между двумя странами в присутствии и при свидетельстве Президента США – важный успех, достигнутый благодаря дипломатии Азербайджана под Вашим руководством. Несомненно, это событие привнесет новую динамику в процессы в регионе, переформировав геополитический баланс, а также придаст импульс международному миру и сотрудничеству и укрепит их.

Этот весомый успех на пути к миру стал возможным только после славной Победы Азербайджанской Республики и освобождения оккупированных земель, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета страны в рамках ее международно признанных границ.

Мы также считаем, что это Ваша личная победа как мудрого Лидера и выдающегося государственного деятеля. Желаем Вам успехов в деятельности во имя мира в неспокойных и сложных международных условиях.

Мы высоко оцениваем Вашу принципиальную позицию, решимость и неустанные усилия в поддержке борьбы государств-членов ГУАМ за защиту своей независимости, территориальной целостности и суверенитета. Являясь региональной организацией, мы, как всегда, готовы поддержать Вашу политику, направленную на обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и процветания в Черноморском и Каспийском регионах.

Ваше превосходительство, еще раз просим принять наши искренние поздравления с этим знаменательным событием, желаем Вам успехов в дальнейшей реализации мирной повестки. А азербайджанскому народу желаем мира, прогресса и процветания".