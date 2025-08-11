Вашингтонская декларация - поворотный момент для мира на Южном Кавказе - Владимир Норов

БАКУ/ Trend/ - Подписание Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Совместной декларации в Вашингтоне стало историческим прорывом и поворотным моментом для мира на Южном Кавказе.

Об этом заявил Trend бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и член Международного центра Низами Гянджеви Владимир Норов.

Он сказал, что соглашение имеет важное значение по нескольким причинам. Оно получило широкую международную поддержку: поздравления поступили от Узбекистана, Казахстана, Турции, Грузии, Украины и других стран. Декларация также содержит четкое экономическое видение, подчеркивая беспрепятственные транспортные связи, трансграничные инвестиции и энергетическое сотрудничество. Это включает в себя все - от проектов по восстановлению в Карабахе до нового регионального экспорта газа.

Норов отметил, что содействие США в заключении соглашения отражает серьезный дипломатический сдвиг и дает возможность превратить Южный Кавказ в жизненно важный мост, соединяющий Европу, Центральную Азию и Ближний Восток. Эта стратегическая инфраструктура могла бы "встроить" стабильность в регион, сделав сотрудничество более ценным, чем конфликт.

Однако главная задача сейчас — превратить парафированный проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" в полностью ратифицированный мирный договор.

Норов подчеркнул, что успех зависит от быстрой реализации с ощутимой экономической выгодой и осторожной дипломатии.

"Истинным мерилом успеха будет то, насколько быстро и эффективно слова на бумаге превратятся в мир на земле", - заключил он.