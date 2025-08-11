Вашингтонское соглашение Азербайджана и Армении - результат прагматичной политики Президента Ильхама Алиева - узбекский политолог

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев проделал большую работу, прагматично используя политическую и дипломатическую динамику после событий 2023 года.

Об этом Trend сообщил узбекский эксперт, политолог Равшан Назаров.

По его словам, Азербайджан последовательно добивался юридически оформленных решений в сфере транспортных и транзитных проектов, включая вопрос открытия Зангезурского коридора.

"Позиция Президента Ильхама Алиева стала решающим фактором в достижении соглашения по Зангезурскому коридору", - отметил Назаров.

Политолог подчеркивает, что в Ташкенте отмечают важность диалога и прекращения вооруженного противостояния.

"Уверены, что скорейшее установление устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе создаст основу для реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов , что послужит интересам всех народов более широкого региона", - сказал он.

Вместе с тем узбекские аналитики подчеркивают, что само соглашение носит рамочный характер и содержит ряд сложных практических вопросов - от обеспечения общей безопасности Зангезурского коридора и таможенных процедур до конституционных изменений в Армении.

"Поэтому окончательная оценка будет зависеть от практической реализации соглашения", - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что строительство "моста Трампа" и открытие Зангезурского коридора окажут значительное положительное влияние на Центральную Азию, включая Узбекистан.

"Одним из самых заметных положительных эффектов станет расширение мультимодальных маршрутов, связывающих Европу, Южный Кавказ, Турцию и Ближний Восток с Центральной Азией, включая Казахстан и другие страны региона. Зангезурский коридор позволит интегрировать Центральную Азию в более широкую мировую транспортную сеть, сократить логистические издержки и улучшить торговые маршруты. Узбекистан и другие страны региона смогут диверсифицировать экспортные пути, что положительно скажется на экономике.

Кроме того, запуск Зангезурского коридора откроет перспективы для роста транзитных потоков, что приведет к увеличению грузоперевозок и транзитных сборов. Это станет стимулом для развития логистической инфраструктуры в странах Центральной Азии, включая создание логистических хабов и инвестирование в транспортную инфраструктуру. Также появится возможность увеличить экспорт энергоресурсов и товаров через альтернативные маршруты", - добавил он.

Политолог отметил, что центральноазиатские страны, включая Узбекистан, получат дополнительный маневр во внешней политике и экономике, укрепив взаимодействие с США, Турцией, Европейским союзом. Это позволит снизить зависимость от единственного направления транзита через Россию или Иран.

"Для Узбекистана и других стран региона выводы однозначны: когда проект заработает и станет стабильным, можно ожидать значительные выгоды - рост транзитных потоков, диверсификацию экспортных маршрутов и приток инвестиций в логистику", - заключил эксперт.