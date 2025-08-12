Внешняя торговля Азербайджана продемонстрировала положительное сальдо в первом полугодии

БАКУ/Trend/ - В январе–июне этого года юридические и физические лица Азербайджанской Республики провели торговые операции с партнерами из 166 стран мира, экспортировали продукцию в 104 страны и импортировали из 160 стран.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.
С учётом статистически оценённой стоимости сырой нефти и природного газа, зарегистрированных в таможенных органах, но по которым таможенное оформление полностью не завершено, в январе–июне 2025 года внешний товарооборот страны составил 23 964,3 миллиона долларов США. Из них стоимость экспортированных из страны товаров составила 12 442,2 миллиона долларов или 51,9%, а стоимость импортированных товаров — 11 522,1 миллиона долларов (48,1%), в результате чего образовалось положительное сальдо в размере 920,1 миллиона долларов.
По сравнению с январем–июнем 2024 года внешний товарооборот в фактических ценах вырос на 9,4%, а в реальном выражении снизился на 3,8%. Импорт в реальном выражении увеличился на 4,4%, а экспорт снизился на 9,3%.
В январе–июне 2025 года экспорт продукции, не связанной с нефтью и газом, составил 1754,1 миллиона долларов и по сравнению с январем–июнем 2024 года в фактических ценах вырос на 9,9%, а в реальном выражении снизился на 13,2%.
Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, доли отдельных стран во внешнеторговом обороте страны распределяются следующим образом:
|
Страна
|
Доля (%)
|
Италия
|
25,6
|
Турция
|
11,9
|
Россия
|
10,3
|
Китай
|
8,6
|
Германия
|
3,1
|
Соединенное Королевство
|
2,7
|
США
|
2,4
|
Казахстан
|
2,1
|
Чехия
|
2,0
|
Румыния
|
1,7
|
Хорватия
|
1,7
|
Греция
|
1,6
|
Грузия
|
1,6
|
Болгария
|
1,6
|
Швейцария
|
1,5
|
Австралия
|
1,5
|
Португалия
|
1,3
|
Иран
|
1,2
|
Южно-Африканская Республика
|
1,1
|
Украина
|
1,0
|
Узбекистан
|
1,0
|
Мексика
|
0,9
|
Япония
|
0,9
|
Другие страны
|
12,7
Экспорт в Италию составляет 46,5%, в Турцию — 13,3%, в Россию — 4,6%, в Чехию — 3,5%, в Хорватию — 3,2%, в Румынию — 3,0%, по 2,9% — в Болгарию и Грецию, в Грузию — 2,6%, в Германию — 2,5%, в Португалию — 2,4%, в Швейцарию — 1,6%, в Соединённое Королевство — 1,1%, по 1,0% — в Нидерланды и Ирландию, по 0,8% — в Украину и Сербию, по 0,6% — в Таиланд и Индонезию, в Тунис — 0,5%, а 4,6% приходится на продукцию, отправленную в другие страны.
В структуре экспорта нефте- и газонезависимых продуктов доминируют поставки в Россию (33,4%), Турцию (16,4%), Грузию (8,8%), Швейцарию (8,6%), Украину (5,5%), Объединённые Арабские Эмираты (3,0%), Казахстан (3,0%), США (2,1%), Беларусь (2,1%), Туркменистан (1,7%), Узбекистан (1,6%), Италию (1,3%), Китай (1,1%) и Германию (1,0%).
Общая доля импортируемых товаров по странам распределяется следующим образом: Китай — 17,7%, Россия — 16,7%, Турция — 10,3%, США — 4,8%, Соединённое Королевство — 4,5%, по 3,9% — Казахстан и Германия, Австралия — 3,1%, Иран — 2,5%, Южно-Африканская Республика — 2,3%, Италия — 2,2%, Мексика — 1,9%, по 1,8% — Узбекистан и Япония, Бразилия — 1,7%, по 1,5% — Корея, Швейцария и Беларусь, по 1,2% — Канада и Украина, а 14,0% приходится на импорт из других стран.
В январе–июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт основных товарных позиций увеличился следующим образом: свежие фрукты — на 35,2%, свежие овощи — на 10,6%, картофель — на 43,2%, сахар — на 66,2%, растительные масла — на 31,0%, чай — на 2,5%, минеральные удобрения — на 17,2%, полиэтилен — на 4,5%, необработанный алюминий — на 7,8%, цементный клинкер — на 34,5%, трубы из черных металлов — на 31,8%, хлопковая пряжа — на 26,1%; при этом экспорт соков из фруктов и овощей снизился на 14,2%, консервированных фруктов и овощей — на 9,1%, табака — на 48,6%, маргарина и других пищевых смесей — на 30,8%, натуральных вин и сусла — на 37,2%, хлопкового волокна — на 12,7%, полипропилена — на 5,5%, электроэнергии — на 26,5%, стержней из черных металлов — на 33,3%, бентонитовой глины — на 12,6%.
По сравнению с январем–июнем 2024 года в первом полугодии 2025 года импорт основных товаров изменился следующим образом: пшеница — уменьшилась на 56,0%, сливочное масло и другие молочные масла и пасты — на 0,3%, сырой сахар — на 40,6%, чай — на 7,2%, картофель — на 20,1%, свежие овощи — на 33,4%, сигареты — увеличились в 3,4 раза, легковые автомобили — на 24,2%, бытовые кондиционеры — на 26,6%, резиновые шины — на 19,7%, грузовые автомобили — на 0,2%, стержни из черных металлов — на 29,7%, мебель — на 0,2%, полиэтилен — на 9,0%, автобусы — увеличились в 2,4 раза, полипропилен — на 5,4%, бытовые холодильники — на 18,9%; при этом импорт растительных масел уменьшился на 5,4%, свежих фруктов — на 16,4%, шоколада и шоколадных изделий — на 1,3%, мучных кондитерских изделий — на 2,9%, птицы и её продуктов — на 15,4%, говядины — на 18,3%, лекарственных средств — на 14,6%, проката стали — на 0,2%, труб из черных металлов — на 29,3%, вычислительной техники, блоков и устройств — на 16,1%, минеральных удобрений — на 0,7%, синтетических моющих средств — на 9,3%, стиральных машин — на 5,4%, уголков из черных металлов — на 8,7%, цемента — на 12,7%.