Внешняя торговля Азербайджана продемонстрировала положительное сальдо в первом полугодии

БАКУ/Trend/ - В январе–июне этого года юридические и физические лица Азербайджанской Республики провели торговые операции с партнерами из 166 стран мира, экспортировали продукцию в 104 страны и импортировали из 160 стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

С учётом статистически оценённой стоимости сырой нефти и природного газа, зарегистрированных в таможенных органах, но по которым таможенное оформление полностью не завершено, в январе–июне 2025 года внешний товарооборот страны составил 23 964,3 миллиона долларов США. Из них стоимость экспортированных из страны товаров составила 12 442,2 миллиона долларов или 51,9%, а стоимость импортированных товаров — 11 522,1 миллиона долларов (48,1%), в результате чего образовалось положительное сальдо в размере 920,1 миллиона долларов.

По сравнению с январем–июнем 2024 года внешний товарооборот в фактических ценах вырос на 9,4%, а в реальном выражении снизился на 3,8%. Импорт в реальном выражении увеличился на 4,4%, а экспорт снизился на 9,3%.

В январе–июне 2025 года экспорт продукции, не связанной с нефтью и газом, составил 1754,1 миллиона долларов и по сравнению с январем–июнем 2024 года в фактических ценах вырос на 9,9%, а в реальном выражении снизился на 13,2%.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, доли отдельных стран во внешнеторговом обороте страны распределяются следующим образом:

Страна Доля (%) Италия 25,6 Турция 11,9 Россия 10,3 Китай 8,6 Германия 3,1 Соединенное Королевство 2,7 США 2,4 Казахстан 2,1 Чехия 2,0 Румыния 1,7 Хорватия 1,7 Греция 1,6 Грузия 1,6 Болгария 1,6 Швейцария 1,5 Австралия 1,5 Португалия 1,3 Иран 1,2 Южно-Африканская Республика 1,1 Украина 1,0 Узбекистан 1,0 Мексика 0,9 Япония 0,9 Другие страны 12,7

Экспорт в Италию составляет 46,5%, в Турцию — 13,3%, в Россию — 4,6%, в Чехию — 3,5%, в Хорватию — 3,2%, в Румынию — 3,0%, по 2,9% — в Болгарию и Грецию, в Грузию — 2,6%, в Германию — 2,5%, в Португалию — 2,4%, в Швейцарию — 1,6%, в Соединённое Королевство — 1,1%, по 1,0% — в Нидерланды и Ирландию, по 0,8% — в Украину и Сербию, по 0,6% — в Таиланд и Индонезию, в Тунис — 0,5%, а 4,6% приходится на продукцию, отправленную в другие страны.

В структуре экспорта нефте- и газонезависимых продуктов доминируют поставки в Россию (33,4%), Турцию (16,4%), Грузию (8,8%), Швейцарию (8,6%), Украину (5,5%), Объединённые Арабские Эмираты (3,0%), Казахстан (3,0%), США (2,1%), Беларусь (2,1%), Туркменистан (1,7%), Узбекистан (1,6%), Италию (1,3%), Китай (1,1%) и Германию (1,0%).

Общая доля импортируемых товаров по странам распределяется следующим образом: Китай — 17,7%, Россия — 16,7%, Турция — 10,3%, США — 4,8%, Соединённое Королевство — 4,5%, по 3,9% — Казахстан и Германия, Австралия — 3,1%, Иран — 2,5%, Южно-Африканская Республика — 2,3%, Италия — 2,2%, Мексика — 1,9%, по 1,8% — Узбекистан и Япония, Бразилия — 1,7%, по 1,5% — Корея, Швейцария и Беларусь, по 1,2% — Канада и Украина, а 14,0% приходится на импорт из других стран.

В январе–июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт основных товарных позиций увеличился следующим образом: свежие фрукты — на 35,2%, свежие овощи — на 10,6%, картофель — на 43,2%, сахар — на 66,2%, растительные масла — на 31,0%, чай — на 2,5%, минеральные удобрения — на 17,2%, полиэтилен — на 4,5%, необработанный алюминий — на 7,8%, цементный клинкер — на 34,5%, трубы из черных металлов — на 31,8%, хлопковая пряжа — на 26,1%; при этом экспорт соков из фруктов и овощей снизился на 14,2%, консервированных фруктов и овощей — на 9,1%, табака — на 48,6%, маргарина и других пищевых смесей — на 30,8%, натуральных вин и сусла — на 37,2%, хлопкового волокна — на 12,7%, полипропилена — на 5,5%, электроэнергии — на 26,5%, стержней из черных металлов — на 33,3%, бентонитовой глины — на 12,6%.

По сравнению с январем–июнем 2024 года в первом полугодии 2025 года импорт основных товаров изменился следующим образом: пшеница — уменьшилась на 56,0%, сливочное масло и другие молочные масла и пасты — на 0,3%, сырой сахар — на 40,6%, чай — на 7,2%, картофель — на 20,1%, свежие овощи — на 33,4%, сигареты — увеличились в 3,4 раза, легковые автомобили — на 24,2%, бытовые кондиционеры — на 26,6%, резиновые шины — на 19,7%, грузовые автомобили — на 0,2%, стержни из черных металлов — на 29,7%, мебель — на 0,2%, полиэтилен — на 9,0%, автобусы — увеличились в 2,4 раза, полипропилен — на 5,4%, бытовые холодильники — на 18,9%; при этом импорт растительных масел уменьшился на 5,4%, свежих фруктов — на 16,4%, шоколада и шоколадных изделий — на 1,3%, мучных кондитерских изделий — на 2,9%, птицы и её продуктов — на 15,4%, говядины — на 18,3%, лекарственных средств — на 14,6%, проката стали — на 0,2%, труб из черных металлов — на 29,3%, вычислительной техники, блоков и устройств — на 16,1%, минеральных удобрений — на 0,7%, синтетических моющих средств — на 9,3%, стиральных машин — на 5,4%, уголков из черных металлов — на 8,7%, цемента — на 12,7%.