БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усовершенствована норма о территориальной обороне.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке к закону "Об обороне", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, территориальная оборона - это комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и обороне территории страны, в том числе государственной границы Азербайджанской Республики.

Территориальная оборона будет осуществляться Вооруженными силами Азербайджанской Республики во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами. Правила организации, подготовки и обеспечения территориальной обороны будут определяться Положением о территориальной обороне Азербайджанской Республики.