Правительство Ирана приняло проект о деноминации национальной валюты

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана утвердило новый проект деноминации национальной валюты с удалением четырех нулей.

Об этом заявила 12 августа на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани, сообщает Trend.

По ее словам, с 2007 года в стране предпринимаются различные шаги по деноминации, при этом изучается опыт других государств.

Мохаджерани отметила, что на заседании Кабинета министров с участием генерального директора Центрального банка Мохаммеда Реза Фарзи были даны соответствующие поручения по реализации проекта.

Согласно новому проекту, национальная валюта будет называться "тюмен", а мелкие денежные единицы -"геран".

Представитель правительства добавила, что вместе с парламентом ведется работа по запуску процесса деноминации.

Напомним, что 4 августа председатель экономического комитета парламента Ирана Шамсаддин Хусейн заявил, что из национальной валюты будут удалены четыре нуля, а название национальной валюты останется "риал".

Парламент Ирана принял решение о деноминации иранской валюты в 2020 году. Согласно решению, из национальной валюты Ирана должны были быть изъяты 4 нуля, а название "риал" изменено на "тюмен". Однако указанный законопроект не был одобрен Советом стражей Конституции Ирана.

