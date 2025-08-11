Туркменистан и Катар сближаются — газовые проекты, инвестиции и новые маршруты

БАКУ /Trend/ - Встреча министров иностранных дел Туркменистана и Катара, стран, являющихся двумя крупнейшими мировыми игроками на рынке природного газа, состоялась на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), в Национальной туристической зоне “Аваза”. Этот факт - не просто протокольный момент, а событие, указывающее на потенциальное сближение в энергетической и инвестиционной сферах, особенно в контексте проблем и возможностей, обсуждаемых на конференции.

На первый взгляд, Туркменистан и Катар - конкуренты, но их стратегии экспорта исторически различались.

Катар сосредоточен на рынке сжиженного природного газа (СПГ). За последние десятилетия страна превратилась в глобального лидера. По данным Международного газового союза (IGU), экспорт СПГ из Катара в 2024 году составил 77,23 млн тонн, что обеспечило ему 18,8 процентов мирового рынка сжиженного газа. Это обеспечивает гибкость поставок Катара по всему миру.

Туркменистан, напротив, традиционно ориентирован на трубопроводный газ. Страна занимает четвертое место в мире по запасам природного газа. Ее крупнейший экспортный маршрут - газопровод Туркменистан-Китай, по которому в 2024 году было поставлено свыше 30 миллиардов кубометров газа. Однако зависимость от существующих маршрутов и отсутствие прямого выхода к морю являются серьезным ограничением, что и делает сотрудничество с Катаром столь перспективным в контексте упомянутой конференции.

В 2011 году Катар был одним из участников Ашхабадского соглашения - международного транспортного коридора между Центральной Азией и Персидским заливом. Однако в 2013 году он вышел из соглашения, что на время замедлило развитие совместных инфраструктурных проектов. Тем не менее уже в 2010-х годах обе страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сферах энергетики, торговли и инвестиций. В частности, была создана совместная межправительственная энергетическая комиссия. Эти шаги заложили основу для возобновления диалога на более высоком уровне.

В марте 2023 года Президент Туркменистана совершил государственный визит в Катар, где на встречах обсуждались расширение экономического партнерства, развитие нефтегазового сектора и реализация крупных международных проектов. Эти встречи показали взаимную заинтересованность в углублении связей, которые сейчас, на полях конференции в Авазе, получают новый импульс.

Катар активно диверсифицирует свою экономику и инвестирует в различные секторы по всему миру. Его суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) управляет активами на сумму, превышающую 450 миллиардов долларов США. Инвестиции Катара в Центральную Азию пока ограничены, но это может измениться. Туркменистан, с его богатыми природными ресурсами и стратегическим расположением, может стать привлекательной целью для катарских капиталовложений. Двумя основными направлениями, куда Катар может направить свой инвестиционный потенциал, являются газовая инфраструктура и логистика.

Инвестиции в модернизацию газовой отрасли Туркменистана, а также в создание новых маршрутов, например, в рамках проекта газопровода ТАПИ, могут быть весьма перспективными. По оценкам, мощность ТАПИ должна составить 33 миллиарда кубометров газа в год, что открывает огромные возможности для поставок в Южную Азию.

Катар заинтересован в расширении своих логистических коридоров. Туркменистан как ключевое звено на "Великом Шелковом пути" может предложить проекты, связанные с развитием портовой инфраструктуры на Каспии и железнодорожных маршрутов, что позволит усилить транспортную сеть региона. Именно эти темы, связанные с инфраструктурой и логистикой, были центральными на конференции LLDC3.

Сотрудничество с Катаром открывает для Туркменистана новые возможности в региональной геополитике. Стратегический партнёр с Ближнего Востока может помочь Ашхабаду расширить присутствие на рынках Южной и Юго-Восточной Азии. Этот шаг не только укрепит экономические позиции Туркменистана, но и повысит его роль в международной энергетической системе. Углубление связей с Катаром можно рассматривать как часть более широкой стратегии по диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических связей, что позволит Туркменистану активнее участвовать в формировании новой архитектуры глобальной торговли и энергетики.