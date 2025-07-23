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Мы продолжим обогащение урана — Масуд Пезашкиан

Иран Материалы 23 июля 2025 06:25 (UTC +04:00)
Мы продолжим обогащение урана — Масуд Пезашкиан
Фото: İran Prezidentinin informasiya portalı

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезашкиан заявил, что его страна не стремится к приобретению ядерного оружия, но продолжит обогащение урана в рамках международного права.

Как сообщает Trend, глава государства высказал такое мнение в интервью телеканалу "Al Jazeera".

«Мы полностью отвергаем обладание ядерным оружием — это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция», — заявил Пезашкиан.

Масуд Пезашкиан подчеркнул, что Иран и в дальнейшем продолжит обогащение урана на своей территории в соответствии с международным правом.

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