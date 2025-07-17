Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше.

Как сообщает в четверг Trend, Гурбангулы Бердымухамедов был проинформирован о том, что в Шуше, как и на всех наших ранее оккупированных территориях, были разрушены и осквернены исторические памятники, в том числе мечети. Оккупанты разрушили 16 из 17 мечетей города. После освобождения города Шуша от оккупации по поручению Президента Азербайджана были незамедлительно начаты работы по восстановлению мечетей. Одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, была мечеть Юхары Говхар Ага. Реставрационные работы, проведенные здесь Фондом Гейдара Алиева, начались в конце 2021 года. 10 мая 2023 года с участием Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и членов их семьи состоялось открытие мечети после капитальной реконструкции и реставрации.

Мечеть Юхары Говхар Ага входит в список историко-культурных памятников странового значения.