Президент Кыргызстана и первый вице-президент Ирана обсудили транспортно-транзитное сотрудничество

Экономика Материалы 15 августа 2025 16:00 (UTC +04:00)
Фото: пресс служба Президента Кыргызстана

БИШКЕК/ Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял в Чолпон-Ате первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммада Реза Арефа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

Обсуждения были сосредоточены на логистическом и транзитном потенциале Кыргызстана и Ирана, который может оптимизировать доступ к морским портам и расширить возможности региональной торговли. Обе стороны выразили готовность реализовать совместные стратегии для эффективного использования этих возможностей.

Лидеры также обсудили широкий круг вопросов как двусторонней повестки, так и многостороннего сотрудничества. Президент Жапаров подчеркнул, что укрепление комплексного сотрудничества с Ираном является ключевым приоритетом внешней политики Кыргызстана, отметив, что за годы взаимодействия страны создали прочную основу для эффективного развития взаимовыгодных отношений.

Первый вице-президент Ареф поблагодарил Президента Жапарова за теплый прием и передал приветствия Президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он положительно оценил динамику кыргызско-иранских отношений и подтвердил готовность Ирана к дальнейшему укреплению двусторонних связей.

В завершение встречи лидеры договорились поддерживать сотрудничество на традиционно высоком уровне, обеспечивая продуктивность и стратегическую значимость двусторонних отношений.

