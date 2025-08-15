Озвучен объем изъятых наркотиков в Азербайджане за семь месяцев

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев текущего года из незаконного оборота изъято 4 тонны 949 кг 473 018 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом говорится в сообщении постоянно действующей рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконному обороту наркотических средств, сообщает Trend.

Состав изъятых наркотиков следующий: 4 тонны 335 кг 708 473 грамма – марихуана, 229 кг 897,55 грамма – героин, 93 кг 162 747 граммов – опий, 51 кг 263 838 граммов – гашиш, 138 кг 937 107 граммов – другие наркотические средства и 100 кг 503 303 грамма – психотропные вещества.

Также за указанный период из незаконного оборота изъято 5183 единицы метадона, 14808 штук растений конопли, а также 95 таблеток и 39 капсул сильнодействующего вещества весом 588,2 грамма.

За отчетный период при организации МВД Азербайджанской Республики и участии представителей других соответствующих ведомств на площади 797,6 гектара были выявлены и уничтожены в установленном порядке 2 469 164 штуки дикорастущих наркотических растений общей сырой массой 254 тонны 955 кг.

Общая стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в объеме 4 тонны 949 кг 473 018 граммов оценивается в 126 миллионов 71 тысячу манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!