Трамп подписал меморандум о продлении приостановки 907-й поправки в отношении Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о приостановке действия 907-й поправки к закону "Акт в поддержку свободы".

Как сообщает в пятницу Trend, документ размещен в официальном журнале федерального правительства США Federal Register, в котором публикуются правила, уведомления и иные акты, принимаемые федеральными ведомствами и президентом.

В меморандуме, в частности, отмечается, что решение о продлении отказа от применения положений 907-й поправки принято на основании полномочий, предоставленных президенту Конституцией и законами США, включая раздел II закона о финансировании внешних операций, экспортном финансировании и связанных с ними программах на 2002 финансовый год (Закон № 107-115).

Согласно документу, приостановка действия поправки в отношении Азербайджана:

необходима для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом;

требуется для обеспечения боеготовности вооружённых сил США и союзников по коалиции;

важна для укрепления безопасности границ Азербайджана;

не окажет негативного влияния на переговорный процесс по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном и не будет использована в наступательных действиях против Армении.

"В связи с изложенным настоящим решением продлеваю отказ от применения положений 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", - говорится в меморандуме.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день Дональд Трамп объявил о приостановке действия 907-й поправки.

Кроме того, в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).