Новый рекорд Yelo Bank: кредитный портфель превысил 1 миллиард манатов!

Yelo Bank опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2025 года и продолжил демонстрировать стабильный рост ключевых показателей в первом полугодии. За первые шесть месяцев текущего года банк получил чистую прибыль в размере 19,7 миллиона манатов. Вот некоторые другие важные результаты отчетного периода.

С начала года общий кредитный портфель увеличился на 60 миллионов манатов (6%), приблизившись к отметке в 1 миллиард манатов к концу квартала. Основная часть выданных кредитов была направлена на финансирование реального сектора экономики, который остаётся приоритетным направлением деятельности Банка.



За первые шесть месяцев 2025 года свыше 13 000 клиентов получили бизнес-кредиты на сумму около 300 миллионов манатов. В результате портфель бизнес-кредитов увеличился на 29 миллионов манатов (5%) по сравнению с началом года и на 82 миллиона манатов (более 15%) — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 612 миллионов манатов.



За тот же период более 18 000 клиентов получили свыше 181 миллиона манатов потребительских кредитов. Портфель потребительских кредитов вырос до 377 миллионов манатов, что на 35 миллионов манатов (более 10%) превышает показатель начала года и на 59 миллионов манатов (более 18%) — показатель аналогичного периода прошлого года. При этом 34% продаж было осуществлено через онлайн-каналы.



По итогам отчетного периода депозитный портфель Банка составил 948 миллионов манатов. Основная часть прироста пришлась на срочные депозиты физических лиц, которые достигли 794 миллионов манатов, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Yelo Bank.



Процентные доходы Банка выросли на 8 миллионов манатов (11%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 84 миллиона манатов, а непроцентные доходы превысили 8 миллионов манатов.



Совокупный капитал Банка на конец отчетного периода превысил 163 миллиона манатов, что на 113 миллионов манатов больше нормативного уровня. Коэффициент достаточности общего капитала составил 14,3%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня — 10,7%, что значительно превышает установленные требования. Активы банка на конец отчетного периода достигли 1 миллиарда 323 миллионов манатов.



Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов так прокомментировал достигнутые результаты:



«Этот квартал запомнился нам не только сильными финансовыми показателями, но и внедрёнными инновациями. Кредитный портфель превысил 1 миллиард манатов, увеличились объёмы депозитов, а положительная динамика сохраняется и по другим ключевым финансовым индикаторам. Существенную роль в росте портфеля сыграли бизнес-кредиты, что отражает нашу поддержку устойчивого развития реального сектора и предпринимательства в стране. Ряд реализованных новшеств — таких как цифровая карта, инвестиционный сервис и обновлённые предложения по кэшбэку — был положительно воспринят нашими клиентами. Кроме того, мы продолжаем оптимизацию сервисов, делая их более простыми и быстрыми. В дальнейшем мы намерены и дальше предлагать инновационные и устойчивые решения, которые будут соответствовать потребностям наших клиентов и способствовать экономическому развитию.»



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