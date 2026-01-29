Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0386 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2208 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0386
|AUD
|1,2054
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1192
|CZK
|0,0839
|CNY
|0,2447
|DKK
|0,273
|GEL
|0,632
|HKD
|0,2179
|INR
|0,0185
|GBP
|2,3529
|SEK
|0,1933
|CHF
|2,2218
|ILS
|0,5505
|CAD
|1,2573
|KWD
|5,5482
|KZT
|0,3366
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5359
|MDL
|0,1012
|NOK
|0,178
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6069
|PLN
|0,4848
|RON
|0,4
|RUB
|2,2208
|RSD
|0,0173
|SGD
|1,3474
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3379
|TRY
|0,0392
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0397
|JPY
|1,1114
|NZD
|1,0357