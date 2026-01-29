Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 января

Экономика Материалы 29 января 2026 09:16 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0386 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2208 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0386
AUD 1,2054
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1192
CZK 0,0839
CNY 0,2447
DKK 0,273
GEL 0,632
HKD 0,2179
INR 0,0185
GBP 2,3529
SEK 0,1933
CHF 2,2218
ILS 0,5505
CAD 1,2573
KWD 5,5482
KZT 0,3366
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5359
MDL 0,1012
NOK 0,178
UZS 0,014
PKR 0,6069
PLN 0,4848
RON 0,4
RUB 2,2208
RSD 0,0173
SGD 1,3474
SAR 0,4533
xdr 2,3379
TRY 0,0392
TMT 0,4857
UAH 0,0397
JPY 1,1114
NZD 1,0357
