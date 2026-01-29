В Азербайджане вырос объем грузовых и пассажирских перевозок

БАКУ /Trend/ - В 2025 году грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 1,8% и 6,1% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

По данным Trend, это отражено в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь–декабрь 2025 года, опубликованных Государственным комитетом статистики.

Сообщается, что хозяйствующими субъектами, работающими в транспортном секторе, было перевезено 243,2 миллиона тонн грузов. Из них 3,7% пришлось на морской, 6,9% — на железнодорожный, 0,2% — на воздушный, 62,4% — на автомобильный транспорт, а 26,8% грузов было транспортировано по трубопроводам.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами негосударственного сектора, увеличился на 3,2%, а удельный вес этого сектора в общем объеме грузоперевозок составил 80,4%. В 2025 году транспортники обслужили 2215,1 миллиона пассажиров. При этом 89,1% пассажиров воспользовались автомобильным транспортом, 10,2% — метро, а остальные — другими видами транспорта.