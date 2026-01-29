В Баку проходит I Инвесторский микрофинансовый форум (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку проходит I Инвесторский микрофинансовый форум на тему "Доступ к рынкам капитала".

Как сообщает Trend, форум организован совместно Центральным банком Азербайджана, Ассоциацией рынков капитала Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана и Бакинской фондовой биржей.

Основная цель мероприятия - создать механизм прямого диалога между участниками рынков капитала и небанковскими кредитными организациями (НКО), а также представить инвесторам инвестиционные возможности микрофинансового сектора. В рамках форума НКО, работающие в регионах, представят потенциальным инвесторам свои финансовые показатели, бизнес-модели и инвестиционные предложения.

Участие представителей Центрального банка и других регулирующих органов позволит открыто обсудить текущую инвестиционную среду, нормативную базу и ключевые вызовы в секторе. Форум рассматривается как важная платформа для укрепления сотрудничества между инвесторами и небанковскими кредитными организациями, а также для определения конкретных инвестиционных возможностей.

Новость обновляется