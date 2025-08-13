В Баку отметили Международный день Каспийского моря интересной акцией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В живописном пригороде Баку, на солнечном побережье Sea Breeze, в праздничной и вдохновляющей атмосфере прошёл яркий день экологического просвещения для детей "Хранители Каспия", приуроченный к Международному дню Каспийского моря, сообщает Trend Life.

Юные участники погрузились в увлекательное путешествие по таинственному миру Каспия: они стали свидетелями интерактивной презентации, узнали о богатой экосистеме моря и простых, но важных правилах бережного отношения к природе. Вооружившись пробирками и микроскопами, ребята определяли солёность воды, рассматривали водных обитателей и прибрежные растения, изучали их под увеличением, словно настоящие исследователи. На память о встрече с морем они написали тёплые "письма Каспию" и создали авторские панно из ракушек, превращая каждую находку в маленькое произведение искусства.

Участники были отмечены дипломом "Юный исследователь Каспийского моря" и "Морским паспортом" с символическим штампом экспедиции. Организаторами мероприятия выступили Sea Breeze Resort и Социально-экологический центр "ЭкоСфера" в рамках масштабной программы курорта по защите окружающей среды. Было отмечено, что Sea Breeze ставит цель стать самым экологичным курортным городом в любой стране, где будет представлен. Здесь каждая деталь проходит строгую экологическую экспертизу: от этапа строительства до регулярных проверок качества воды, почвы и работы инженерных систем.

Этот день стал не просто праздником, а настоящим уроком любви к морю и природе, оставив в сердцах детей желание беречь Каспий для себя и будущих поколений.

