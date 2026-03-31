БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности экономического сотрудничества Азербайджана с турецкой компанией.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией на своем аккаунте в X.

"На встрече с представителями турецкой компании Fiba Holding мы обсудили поощрение делового партнерства и потенциальные направления сотрудничества.

Были оценены возможности совместной деятельности в проектах возобновляемой энергии и инфраструктуры, а также в сферах энергоснабжения, туризма и строительства", - говорится в публикации.

