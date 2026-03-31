БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности экономического сотрудничества Азербайджана с турецкой компанией.
Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией на своем аккаунте в X.
"На встрече с представителями турецкой компании Fiba Holding мы
обсудили поощрение делового партнерства и потенциальные направления
сотрудничества.
Были оценены возможности совместной деятельности в проектах возобновляемой энергии и инфраструктуры, а также в сферах энергоснабжения, туризма и строительства", - говорится в публикации.
