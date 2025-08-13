Иран назначил нового руководителя департамента по Америке МИД

БАКУ /Trend/ - Захра Аршади назначена генеральным директором департамента по Северной и Южной Америке Министерства иностранных дел Ирана, сообщает Trend.

Решение было принято министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Ранее Аршади занимала должность заместителя главы и посла в Постоянном представительстве Ирана при ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел также назначил Алирезу Хедаятпура заместителем директора Центра общественной дипломатии Министерства, а Алирезу Мирюсифи - заместителем директора центра по работе с иностранными СМИ.