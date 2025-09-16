Предстоящий визит вице-президента Турции открывает новые перспективы для партнерства Бишкека и Анкары

БАКУ /Trend/ - Визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Кыргызстан, намеченный на 17 сентября 2025 года, станет логичным продолжением активной динамики развития кыргызско-турецких отношений последних лет. Ожидаемые переговоры с Президентом Садыром Жапаровым и руководителем Администрации Президента, председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым подтверждают, что Анкара и Бишкек настроены укреплять политический диалог и расширять практическое взаимодействие.

В рамках визита также состоится 12-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По итогам переговоров ожидается подписание новых документов, которые будут направлены на углубление стратегического партнерства.

Этот фундамент открывает широкие возможности для расширения сотрудничества, в частности в сфере реализации инфраструктурных проектов. Турецкие компании уже участвуют в крупных проектах в Кыргызстане, включая строительство каскада ГЭС Казарман и Кокомерен с объемом инвестиций свыше 6 миллиардов долларов. Кроме того, запланировано создание газовой станции на базе ТЭЦ-2 в Бишкеке.

Эти проекты направлены на увеличение производства электроэнергии и повышение надежности всей системы. Их реализация позволит снизить зависимость Кыргызстана от импортных энергоресурсов и обеспечит более стабильное электроснабжение как для населения, так и для промышленных предприятий. Расширение энергетических мощностей также создаст условия для роста экспортного потенциала страны, что положительно скажется на ее экономическом развитии и укреплении регионального сотрудничества.

Согласно данным Национального комитета по статистике Кыргызстана, в январе-июле 2025 года товарооборот между Турцией и Кыргызстаном составил 281,684 миллиона долларов, что на 1,6 процента ниже показателя за аналогичный период прошлого года (286,158 миллиона долларов). Спад в общем объеме торговли обусловлен значительным сокращением экспорта из Кыргызстана в Турцию, который составил 47,393 миллиона долларов, что на 25,9 процента меньше по сравнению с январем-июлем 2024 года (63,934 миллиона долларов). В то же время импорт в Кыргызстан из Турции вырос на 5,4 процента и достиг 234,290 миллиона долларов по сравнению с 222,223 миллиона долларов в январе-июле 2024 года.

Несмотря на колебания в торговле, обе страны намерены существенно увеличить товарооборот и достичь отметки в 5 миллиардов долларов. Для этого создаются все необходимые условия: регулярно проходят бизнес-форумы, обсуждается создание Кыргызско-Турецкого фонда развития.

Активное экономическое сотрудничество способствует привлечению инвестиций и расширению взаимной торговли. Кыргызстан и Турция также активно взаимодействуют на многосторонних площадках, включая Организацию тюркских государств (ОТГ) и ООН. Важным фактором в процессе углубления отношений между странами является стратегический интерес Турции к Центральной Азии, где Бишкек выступает одним из ключевых партнеров Анкары. Такое сотрудничество подкрепляет долгосрочные экономические связи и создает основу для устойчивого развития двусторонних отношений.

Углубление двусторонних отношений с Турцией открывает для Кыргызстана новые возможности диверсификации внешнеполитических и экономических связей, которые традиционно были ориентированы в первую очередь на Россию и Китай. В свою очередь, находясь в стратегически важном регионе, Кыргызстан играет ключевую роль в реализации "Концепции тюркского мира до 2040 года". Турция активно работает над укреплением своих позиций в Центральной Азии, и развитие сотрудничества с Кыргызстаном становится важной частью этого направления.

Данное партнерство предоставляет Кыргызстану шанс усилить свою многовекторную внешнюю политику. Такой подход способствует укреплению суверенитета страны и повышению региональной безопасности.

В итоге предстоящий визит Джевдета Йылмаза не только закрепит уже достигнутые договоренности, но и станет отправной точкой для реализации новых инициатив. Бишкек и Анкара постепенно формируют прочное и многоуровневое сотрудничество, охватывающее энергетику, экономику, гуманитарные связи и ключевые направления совместного развития.