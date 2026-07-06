25-я коллекция монет AzerGold посвящена 10-летию деятельности государственной компании

ЗАО «AzerGold» представило общественности юбилейную коллекцию монет со специальным дизайном по случаю 10-летия своей деятельности.

Коллекция отражает вклад ЗАО «AzerGold» в развитие горнодобывающей промышленности страны за прошедшее десятилетие.

На аверсе золотых и серебряных монет расположены элементы, символизирующие корпоративный стиль и направление деятельности AzerGold, а в центре размещен логотип Компании.

Концентрические круговые линии, обрамляющие композицию, выражают устойчивое развитие, динамику и ориентированное на будущее стратегическое видение.

Спиральный рельеф, окружающий цифру «10» - главный элемент монеты, напоминает вид на открытый карьер сверху, создавая эффект ступенчатой структуры, спускающейся к центру.

Изображение карьера подчеркивает трансформацию подземных богатств в экономическую ценность благодаря интеграции человеческого труда, науки и технологий.

Даты «2016–2026», выгравированные на монетах, символизируют 10-летний путь деятельности AzerGold.

Коллекция изготовлена из золотого и серебряного сырья, добытого государственной компанией на территории страны.

Изделия, отличающиеся как эстетичным дизайном, так и памятной значимостью, выпущены ограниченным тиражом.

Коллекция монет доступна покупателям в Центре продаж и обмена ЗАО «AzerGold», расположенном по адресу: г. Баку, проспект Бюльбюля, 3, а также через платформу онлайн-продаж www.azergold.gift.