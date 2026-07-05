Назван объем взаимной торговли агропродукцией между иранской провинцией Кирманшах и соседними странами

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией между провинцией Кирманшах, расположенной на западе Ирана, и соседними странами, в частности Ираком, превысил 470 тысяч тонн.

Об этом сказал директор управления по сельскому хозяйству иранской провинции Кирманшах Саид Керими.

"Около 369 тысяч тонн из этого объема пришлось на экспорт сельскохозяйственной продукции. Провинция Кирманшах занимает стратегическое положение в приграничной торговле и обеспечении целевых рынков региона", — заявил он.

Керими отметил, что за 3 месяца в провинцию было импортировано 9,95 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. По сравнению с экспортом доля импорта оказалась крайне незначительной.

Он добавил, что за отчетный период через погранично-таможенные пункты провинции Кирманшах транзитом было перевезено около 115 тысяч тонн сельхозпродукции. Такой объем транзита демонстрирует ключевую роль провинции в транспортировке сельскохозяйственных грузов на западе страны.

Керими сообщил, что в приграничных таможенных пунктах Парвизхан, Хосрави, Шейх Салех, Шушами и Сумар функционируют службы сельскохозяйственного карантина, которые контролируют безопасность и соответствие стандартам продукции.

Отметим, что в прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) общая площадь сельскохозяйственных угодий в провинции Кирманшах составляла около 903 тысяч гектаров. За прошлый год здесь было произведено 5,75 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.

Согласно анализу Trend, как и для многих регионов Ирана, производство сельскохозяйственной продукции в провинции Кирманшах имеет огромное значение. В последние годы Иран добился серьезного прогресса в аграрном секторе. При этом для обеспечения устойчивости данных достижений важны привлечение инвестиций и поощрение фермеров. В последние годы дефицит воды и засуха в Иране считаются одними из самых серьезных вызовов для сельского хозяйства и продовольственной безопасности. С учетом этого в Иране особое внимание уделяется выращиванию культур с низкой потребностью в орошении.