В Шуше состоялась конференция по культурному разнообразию (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Шуше состоялась международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

В конференции приняли участие представители 10 стран, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Конференция была организована Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнёрстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции приняли участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.

Председатель Центра культурного и этнического разнообразия Сейфеддин Гусейнли (Сафаров) выступил на тему "Мобилизация против деятельности, направленной против культурного и этнического разнообразия". Он довел до внимания, что многие народы, включая азербайджанцев, систематически подвергаются дискриминации и нарушению фундаментальных прав в России по признаку их этнической и религиозной принадлежности.

"Мы глубоко переживаем эту боль на примере собственной семьи. 27 июня 2025 года в городе Екатеринбурге трое моих братьев и несколько близких родственников подверглись необоснованному нападению со стороны российских правоохранительных органов. В их дома внезапно ворвались сотрудники правоохранительных органов России. На глазах у членов семьи, включая женщин и детей, они подверглись пыткам и страданиям. Двое моих братьев — Гусейн Сафаров и Зияддин Сафаров — были замучены до смерти. Другие мои родственники, включая брата Бакира Сафарова, а также Аяз, Акиф, Кямал Сафаровы и другие, до сих пор удерживаются под арестом в городе Екатеринбурге. В отношении них были устроены показательные суды, вынесены необоснованные приговоры о лишении свободы на сроки от 10 до 20 лет. Мы считаем, что культурное и этническое разнообразие, толерантность должны быть достоянием каждого государства, а дискриминация по этническому и религиозному признаку должна быть отвергнута", - сказал он.

Заведующий кафедрой турецкой истории Института исследований тюркского мира Эгейского университета Турции, профессор Абдулла Темизкан выступил с докладом "Об уроках колонизаторской политики России против народов Кавказа". Он заявил, что Россия исторически рассматривала Кавказ как регион для военного укрепления, стремилась закрепиться здесь, подавить местные народы и подчинить их себе.

"Для этого проводилась политика, направленная на их разобщение, стравливание друг с другом и изоляцию", - сказал он.

Абдулла Темизкан обратил внимание на поразительную силу сопротивления и дух свободы народов Кавказа: "Свобода живет не только на полях сражений — ее оберегают, защищая национальную культуру, историческую память и родную землю".

На конференции директор Литовской медиа-ассоциации, бывший член Сейма Литвы Гинтарас Сонгайла представил презентацию на тему "Вопрос международного признания геноцида черкесов и "Великого изгнания"". Г. Сонгайла призвал Россию признать геноцид, совершенный ею в свое время против черкесов. Он сообщил, что в XIX веке 90% черкесов подверглись геноциду, их историческая родина была разрушена, а сами они были рассеяны по разным местам.

"Сегодня черкесская культура подвергается постоянному преследованию и находится на грани исчезновения. По моей информации, Литовская Республика в ближайшем будущем признает геноцид черкесского народа, совершенный Российской империей. В результате Литва сможет поднять в рамках ООН вопрос о признании исторической родины черкесов", - сказал он.

Гинтарас Сонгайла отметил, что Россия должна отказаться от политики империализма и понести ответственность за свои деяния.

Председатель Института кавказоведения Тбилисского государственного университета, профессор Мераб Чухуа выступил с докладом на тему "Последствия геноцида черкесов и стоящие впереди задачи". Ученый-черкесовед отметил, что численность черкесов в мире составляет около 6,2 миллиона человек, однако на данный момент лишь 10% из них проживают на своих исторических землях.

"Сегодня черкесы, столкнувшиеся с угрозой исчезновения, хотят вернуться на свою историческую родину, откуда они были насильно изгнаны, и они имеют на это право", - сказал он.

Мераб Чухуа подчеркнул, что ряд регионов России, включая город Сочи, являются историческими черкесскими землями. Он заявил о фальсификациях в современной российской топонимике и отметил, что некоторые населенные пункты, названные правящими кругами России именами черкесов, на самом деле являются абсолютно чуждыми для черкесов местами — там их не было ни раньше, нет и сейчас. Мераб Чухуа интерпретировал это как шаги, направленные на стирание исторической памяти черкесов.

Присоединившийся к конференции по видеосвязи из Франции представитель движения "Всемирное черкесское агентство" Ибрагим Яганов выступил на тему "Этническая и культурная нетерпимость в России: принудительное вовлечение коренных народов в украинскую войну".

"Сегодня в провинциях России коренные народы, особенно малочисленные народы, насильно призываются на военную службу и отправляются на фронт. Черкесы, как и многие другие народы, вовлекаются в эту войну, и уже большое количество черкесов потеряли в ней свои жизни. У черкесов нет никаких причин и обязательств поддерживать эту войну. Несмотря на это, правоохранительные органы России насильственно задерживают нашу молодежь и увозят на фронт в Украину. Российские силы проводят ночные рейды, арестовывают людей и ставят их перед тяжелым выбором: либо тюрьма за отказ от военной службы, либо подписание контракта и отправка на войну. Некоторые подписывают контракты, опасаясь, что их отказ приведет к преследованиям и страданиям для их семьям и детям. Отказавшихся отправляют в тюрьмы, где они подвергаются настолько нечеловеческим пыткам, что в итоге, чтобы вырваться из тюрьмы, соглашаются подписать контракт — идут на войну и погибают. С какой целью? За что они воюют? Кто враг? Ответа нет. Вместо этого есть растерянность, страх и насилие", - сказал он.

На международной конференции также было отмечено, что в России группировки "скинхедов" под новыми названиями еще больше расширяются, крепнут, и нерусские становятся главной мишенью этих групп, подвергаясь созданной ими параллельной государству системе наказаний.

Председатель Национального совета черкесской общины в Израиле Родин Нальгабец представил презентацию на тему "Черкесское наследие в Израиле и вызовы времени". Р. Нальгабец сказал, что Израиль также является одним из мест, где черкесы нашли прибежище.

"Наша цель — взять свою судьбу в собственные руки и строить свое будущее. Мы видим в Азербайджане огромный источник вдохновения — как в стране, сумевшей с гордостью сохранить свою независимость, суверенитет, культуру и язык в крайне сложном геополитическом пространстве", - сказал он.

Председатель Общественного объединениея "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям Аида Эйвазлы Гёйтюрк выступила с докладом "Карабахская Победа и конец российской оккупации". Она сказала, что трагедии геноцида и изгнания народов, проживающих на Кавказе, очень похожи друг на друга.

"В начале XIX века была завершена оккупация азербайджанских земель Царской Россией, в 1918 году мы провозгласили свою независимость, но всего через два года снова столкнулись с оккупацией. И в этот раз это была российская оккупация. В период СССР наши исторические земли, такие как Зангезур, Даралаяз, были оторваны от нас и присоединены к Армении, в 1937 году наша интеллигенция подверглась репрессиям. Сотни тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении, были депортированы. Тысячи людей потеряли жизни в этой ссылке. 20 Января 1990 года советские военнослужащие пролили кровь азербайджанского народа. В 1992 году в Карабахе — в Ходжалы — при участии 366-го российского полка около 700 мирных людей подверглись геноциду. Было оккупировано 20% территории Азербайджана. Мы не забыли то, что с нами сделали, не сдались, мы сохранили живой нашу национальную память. Как Армения умудрялась удерживать наши территории под оккупацией в течение 30 лет? Конечно же, из-за России. Те российские танки, что шли на нас, теперь находятся в Баку в Парке военных трофеев. Это торжество исторической справедливости. В этой Победе есть доля для всех народов, страдающих от колониального гнета в России. Шуша — символ этой Победы. Именно поэтому сегодня мы в Шуше, мы вместе", - сказала она.

Международная конференция продолжила работу панельными дискуссиями на темы "Этническое и культурное разнообразие как достояние человечества", "Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедию, рабство и страдания". В ходе панельных дискуссий своими мнениями по теме поделятся представители гражданского общества из США, Германии, Польши, Чехии и других стран.