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Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)

Культура Новость 6 июля 2026 15:45 (UTC +04:00)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама
Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся литературно-художественный вечер под названием "Ищи меня, когда соскучишься" (Məni axtar darıxanda), посвящённый творчеству писателя, драматурга и секретаря Союза писателей Азербайджана Ильгара Фахми, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Председатель Центра художественного перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана Асад Джахангир в своем выступлении попытался охватить всё творческое многообразие Ильгара Фахми. Он подчеркнул успехи писателя в драматургии, публицистике и поэзии, отметив его роль в развитии отечественной литературы и культуры. Говоря о творчестве писателя, собравшиеся сошлись во мнении - его книги любят за редкое сочетание интеллектуальной глубины, верности национальным традициям и уникального авторского почерка. Его труды уже стали неотъемлемой частью современной азербайджанской литературы. Они не просто увлекают читателя, но и выполняют важную миссию - открывают миру богатство нашей культуры, тонкость родного слова и философию мугама.

Программа творческого вечера получилась невероятно насыщенной, объединив в себе музыку, театр и литературу. Известные исполнители мугама представили музыкальные композиции на газели Ильгара Фахми, а мастера художественного слова декламировали его стихи и отрывки из пьес. Также программу украсили театрализованные зарисовки, созданные по мотивам произведений автора и раскрывающие разные грани его таланта.

Изюминкой вечера стало то, что в роли ведущего выступил сам Ильгар Фахми. Автор увлёк публику рассказом о начале своего пути, истории создания своих знаковых произведений, а также поделился личным взглядом на суть поэзии, театра и роль искусства в целом. Зрители с неподдельным вниманием слушали его воспоминания и размышления, накопленные за годы активного творчества.

Синтез музыки, поэтического слова и традиций мугама был встречен участниками мероприятия с исключительным интересом. Взаимное переплетение различных видов искусства позволило зрителям прочувствовать мир Ильгара Фахми, подарив им минуты истинного культурного и душевного наслаждения. Вечер завершился бурными аплодисментами, ставшими лучшей благодарностью автору за этот искренний, глубокий и по-настоящему теплый диалог со зрителем.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)
Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его! (ФОТО)

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