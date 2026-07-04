Назван объем инвестиций Азербайджана в Литву

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года объем прямых инвестиций Азербайджана в экономику Литвы составил 1,080 миллиона долларов США.

Об этом говорится в отчете "Прямые иностранные инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана и направленные в зарубежную экономику в первом квартале 2026 года", опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 300 тысяч долларов США, или 38,5% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, данные показывают, что за отчетный период доля инвестиций, направленных в Литву, в общем объеме прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в отчетном году составила 0,1%.

Отметим, что в первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана достиг 1,720 миллиарда долларов США. Это на 201,2 миллиона долларов, или 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время объем прямых инвестиций, направленных из Азербайджана в экономики зарубежных стран, составил 1,110 миллиарда долларов США, что на 794,7 миллиона долларов, или в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend бывший премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Литва заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сферах транспорта и логистики, энергетики, торговли, цифровизации, образования и межчеловеческих контактов.

Премьер-министр отметила, что Азербайджан и Литва обсуждают конкретные шаги по укреплению двустороннего взаимодействия в тех сферах, где обе стороны видят явную взаимную выгоду - в частности, в транспорте, взаимосвязанности, энергетике, экономической диверсификации, образовании и деловых связях.

"В нынешних условиях практическое сотрудничество имеет особое значение. Европа сталкивается с затяжным кризисом безопасности, вызванным войной России против Украины, давлением на энергетические рынки и более широкой геополитической фрагментацией. В этом контексте укрепление партнерств с надежными и стратегически расположенными странами, такими как Азербайджан, приобретает особую важность при условии, что такое сотрудничество является прозрачным, основанным на правилах и взаимовыгодным для обеих сторон", - отметила Ругинене.

Премьер-министр отметила, что ее страна видит значительные перспективы для расширения энергетического сотрудничества.

"Азербайджан стал важным и надежным энергетическим партнером для Европы, особенно в условиях, когда диверсификация маршрутов поставок и снижение уязвимостей остаются стратегически важными задачами. Для Литвы энергетическая безопасность - это не абстрактное понятие, она напрямую связана с суверенитетом, устойчивостью и нашей способностью противостоять геополитическому давлению. В то же время мы считаем, что следующий этап сотрудничества должен все в большей степени включать "зеленый" переход.

Литва заинтересована не только в традиционной энергетической безопасности, но и в долгосрочной трансформации энергетических систем Европы. Литовские компании могут предложить решения в сфере солнечной энергии, чистых технологий, цифровых систем, управления водными ресурсами и других технологий, связанных с устойчивой инфраструктурой и энергоэффективностью. Мы видим ценность в сотрудничестве с Азербайджаном по обоим направлениям: укреплении энергетической взаимосвязанности сегодня и инвестировании в более чистые, ориентированные на будущее решения на завтра. Это особенно актуально в мире, где энергетическая безопасность, экономическая конкурентоспособность и климатические цели становятся все более взаимосвязанными. На наш взгляд, сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики может стать важным дополнительным столпом отношений между Литвой и Азербайджаном", - добавила Ругинене.

По мнению премьер-министра, роль Азербайджана как "ворот" в Центральную Азию для Литвы, а Литвы - как "ворот" в страны Балтии для Азербайджана является одной из наиболее перспективных стратегических идей в отношениях двух стран.

"Азербайджан играет важную географическую и политическую роль в соединении Европы с Центральной Азией и более широким Каспийским регионом. Литва, в свою очередь, занимает выгодное положение как "ворота" в Балтийский регион, Северную Европу и на внутренний рынок Европейского союза, в том числе благодаря своей транспортной инфраструктуре, логистическому сектору и порту Клайпеда.

Для Литвы это не только вопрос торговли в узком смысле. Речь также идет о формировании устойчивой взаимосвязанности в условиях меняющейся геополитической среды. Агрессия России против Украины заставила Европу пересмотреть цепочки поставок, транзитные маршруты и в целом архитектуру связности на пространстве Евразии. В этом контексте маршруты, укрепляющие связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, приобретают растущую стратегическую ценность.

Поэтому я рассматриваю концепцию "ворот" как практическое партнерство, выгодное для обеих сторон. Азербайджан может способствовать открытию маршрутов и возможностей дальше на восток, тогда как Литва может обеспечить доступ на запад - в Балтийский и Северный регионы, а также на более широкий рынок ЕС. При поддержке более развитых транспортных связей, деловых контактов и институциональной координации это направление может стать значимой сферой долгосрочного сотрудничества", - заявила премьер-министр Литвы.