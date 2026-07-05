Вырос экспорт продукции из иранской провинции Северный Хорасан

БАКУ/ Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) экспорт продукции из расположенной на северо-востоке Ирана провинции Северный Хорасан увеличился на 77% в стоимостном выражении и на 12% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года (21 марта – 21 июня 2025 года).

Об этом, со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана, сообщил генеральный директор таможенного управления провинции Северный Хорасан Сейид Ибрагим Хусейни.

«За три месяца из провинции Северный Хорасан было экспортировано 30,5 тыс. тонн продукции на сумму 19,5 млн долларов. Это на 77% больше в стоимостном и на 12% — в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

По словам Хусейни, за отчетный период продукция из провинции в основном экспортировалась в Ирак, Афганистан, Турцию и Пакистан. Основными экспортными товарами стали карбамид, изделия из стали, алюминиевые слитки и томаты.

Представитель таможни отметил, что значительный рост стоимости экспорта свидетельствует об увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экспортной корзине провинции. По его словам, развитие целевых рынков и укрепление экспортной инфраструктуры стали важными факторами улучшения показателей внешней торговли провинции Северный Хорасан.

«За три месяца в провинцию Северный Хорасан было импортировано 7,64 тыс. тонн продукции на сумму 8,97 млн долларов. Импорт увеличился на 33% в стоимостном и на 32% — в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.

Хусейни отметил, что основными импортируемыми товарами стали рис, стальной лист с оловянным покрытием, листовой металл с металлическим покрытием и другая продукция. Основными странами-поставщиками стали Пакистан, Китай и Турция.

Отметим, что в провинции Северный Хорасан действуют 400 производственных и промышленных предприятий, на которых работают около 11 тыс. человек. По количеству крупных промышленных предприятий среди 31 провинции Ирана Северный Хорасан занимает 10-е место.

Ранее губернатор провинции Ардебиль Масуд Эмами-Йегане в интервью Trend заявил, что нынешнее правительство Ирана (находящееся у власти с августа 2024 года) и президент Масуд Пезешкиан считают одним из своих приоритетов расширение трансграничного сотрудничества между приграничными провинциями и соседними странами.