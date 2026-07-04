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Валютные резервы ЦБА возросли

Экономика Новость 4 июля 2026 23:50 (UTC +04:00)
Валютные резервы ЦБА возросли
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - На 1 июля текущего года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 13 миллиардов 157,6 миллиона долларов.

По данным ЦБА, это на 445,2 миллиона долларов больше, чем на аналогичную дату прошлого месяца.

Отмечается, что в июне этого года Центральный банк Азербайджана провел на валютном рынке операции по покупке валюты на сумму 394 миллиона долларов США.

Согласно информации, в условиях роста профицита по счету текущих операций платежного баланса и процесса дедолларизации в финансовом секторе на валютном рынке продолжается тенденция превышения предложения над спросом. Этот процесс наблюдается как в наличном, так и в безналичном сегментах.

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