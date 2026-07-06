Кыргызстан рассчитывает открыть прямое авиасообщение с Шанхаем

БАКУ /Trend/ - ОАО «Аэропорты Кыргызстана» продолжает работу по расширению международной маршрутной сети. В рамках этой деятельности состоялась встреча с представителями одной из крупнейших авиакомпаний Китая — China Eastern Airlines.

Стороны обсудили возможность запуска прямых рейсов по маршруту Шанхай — Бишкек — Шанхай. Ожидается, что открытие нового авиасообщения будет способствовать развитию транспортных связей между Кыргызстаном и Китаем, увеличению туристического потока, расширению деловых контактов и укреплению торгово-экономического сотрудничества.

Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов отметил, что запуск маршрута соответствует стратегии по интеграции Кыргызстана в международную авиационную сеть. По его словам, проект позволит расширить возможности для путешествий, бизнеса и международного сотрудничества.