  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)

Зеленая экономика Новость 6 июля 2026 10:09 (UTC +04:00)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School), организованной Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета ADA.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, в этом году международная образовательная программа, отмечающая свое 20-летие, пройдет под девизом "Энергетическая безопасность и инновации".

Двухнедельная программа объединит представителей государственных структур, руководителей энергетических компаний, международных организаций, академического сообщества и молодых специалистов из разных стран мира.

В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности, тенденции мировых энергетических рынков, геополитические вызовы, энергетическая дипломатия, "зеленый" энергетический переход, развитие возобновляемых источников энергии, инвестиции в энергетический сектор, а также стратегическая роль Азербайджана в трансформирующейся глобальной энергетической системе.

На церемонии открытия с приветственными выступлениями выступили ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев, представитель Президента Азербайджана по вопросам климата и президент COP29 Мухтар Бабаев, региональный президент компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева и групповой вице-президент GL Group по внешним связям и коммуникациям Ильгар Ибрагимли.

Как сказал ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, 20-летие Бакинской летней энергетической школы будет связано с новыми достижениями энергетического сектора Азербайджана.

Он также отметил, что Университет ADA за 20 лет проведения Бакинской летней энергетической школы построил почти 20 новых зданий кампуса.

"Развитие кампуса шло параллельно с развитием самой программы. Каждый раз, проводя программу, мы стремимся создать новое здание. Недавно в университете были введены в эксплуатацию два новых корпуса - факультетов сельского хозяйства и пищевых наук, а также дизайна и архитектуры. Университет продолжает уделять особое внимание вопросам устойчивого развития и энергоэффективности. На крышах двух зданий установлены солнечные панели, которые вырабатывают более одного миллиона киловатт-часов электроэнергии. Благодаря этому частично обеспечиваются энергией эти корпуса и старый кампус", - сказал он.

Кроме того, по словам Х.Пашаева, ранее в университете был реализован проект по использованию геотермальной энергии.

"Все старые здания нашего кампуса частично обеспечиваются энергией земли. Это был первый подобный проект в Азербайджане и, фактически, первый в регионе», Университет продолжает получать поддержку от компании bp как в рамках проведения летней энергетической школы, так и при реализации образовательных проектов. bp также оказывает содействие развитию совместных программ двойных дипломов с George Washington University, что способствует укреплению инженерного образования в ADA.
Университет ADA начинал свою деятельность как Дипломатическая академия, однако со временем значительно расширил направления подготовки. Дипломатическая академия сегодня является лишь одной из школ нашего университета. Вместе с тем мы гордимся тем, что продолжаем вносить вклад в подготовку специалистов в области дипломатии. Среди выпускников наших программ уже есть послы", - заявил он.

Х.Пашаев отметил, что первая Бакинская летняя энергетическая школа состоялась в 2006 году - в год начала эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, назвав это символичным совпадением.

"Я убежден, что 20-летие нашей летней энергетической школы также будет связано с новыми достижениями нефтегазового и энергетического сектора Азербайджана", - добавил он.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, в свою очередь, заявил, что Азербайджан сумел превратить свои энергетические ресурсы в источник развития страны.

По его словам, Бакинская летняя энергетическая школа объединяет представителей разных стран и заслуженно носит неофициальное название "Организация Объединенных Наций в энергетике".

“Развитие нефтяной отрасли привлекло в Баку лучших инженеров, архитекторов и ученых того времени, благодаря чему город стал одним из наиболее динамично развивающихся центров мира. Уже в 1918 году Азербайджан стал первой демократической республикой в мусульманском мире. В 1941 году Азербайджан обеспечивал более 80 процентов всей нефти для Восточного фронта, где велась борьба против нацистов. В 1990-х годах Азербайджан вновь сделал стратегический выбор, превратив нефтегазовые ресурсы в фактор развития страны, укрепления регионального сотрудничества и международной энергетической безопасности", - отметил он.

Э.Солтанов заявил, что эти решения впоследствии сыграли важную роль в укреплении государства и освобождении азербайджанских территорий.

В завершение он выразил уверенность, что участники Бакинской летней энергетической школы смогут глубже узнать Азербайджан и его энергетическую историю.

"Я верю, что по окончании школы вы станете более знающими, будете счастливее и увезете с собой этот огонь и свет Азербайджана, чтобы делиться ими с другими", - добавил заместитель министра.

Далее, вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева сказала в своем выступлении, что SOCAR становится интегрированной энергетической компанией с фокусом на ИИ.

"SOCAR сегодня уже не просто нефтяная компания. Мы трансформируемся в интегрированную, диверсифицированную энергетическую компанию, деятельность которой основана на данных и искусственном интеллекте. Компания продолжает работать во всех традиционных сегментах нефтегазовой отрасли - разведке и добыче, транспортировке, переработке и трейдинге, одновременно расширяя деятельность в сфере энергетического перехода. SOCAR уже несколько лет реализует проекты в области солнечной и ветровой энергетики и рассматривает возможности дальнейшего расширения своей деятельности на региональном уровне, а также изучает другие направления "зеленой" энергетики", - заявила она.

Вице-президент SOCAR также подчеркнула, что в 2026 году компания была удостоена награды Lighthouse Award Всемирного экономического форума.

"Награда стала признанием внедрения цифровых технологий, автоматизации и решений на основе искусственного интеллекта на карбамидном заводе SOCAR в Азербайджане. Полученный нами опыт признан на мировом уровне и теперь может быть использован и в других странах. В текущем году SOCAR приобрела топливно-розничный бизнес и нефтеперерабатывающие активы компании Italiana Petroli в Италии. Эта сделка стала одной из крупнейших международных операций компании. В этом году исполняется 20 лет с начала эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Недавно функции оператора трубопровода были переданы от bp компании SOCAR. Это означает, что мы сформировали локальную экспертизу для управления такой масштабной инфраструктурой и готовы делиться этим опытом с другими странами", - заявила вице-президент SOCAR.

По словам З.Мустафаевой, ни одно из достигнутых компанией результатов не было бы возможным без сотрудничества с международными партнерами.

В завершение она подчеркнула, что SOCAR высоко ценит сотрудничество с Университетом ADA, отметив вклад университета в подготовку руководителей и менеджеров компании в рамках совместных образовательных программ.

В рамках мероприятия состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Университетом ADA и Центром "чистой" энергии для региона Организации экономического сотрудничества (CECECO).

Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере "чистой" энергетики и укрепление регионального взаимодействия в этой области.

Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)
Состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости