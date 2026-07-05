Назван объем средств, выплаченных производителям пшеницы в Иране

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) по 10 июня сумма средств, выплаченных производителям пшеницы, составила 623 триллиона риалов (примерно 464 миллиона долларов).

Об этом сообщила Организация по целевому управлению субсидиями Ирана.

На последнем этапе хозяйствам, сдавшим свою продукцию государству по системе гарантированных закупок, были выплачены средства на сумму 120 триллионов риалов (примерно 91 миллион долларов).

С начала текущего иранского года по 5 мая фермерам, сдавшим пшеницу государству по гарантированным закупкам, выплачивалось по 270 тысяч риалов (примерно 0,2 доллара) за каждый килограмм. За указанный период аграриям, сдавшим пшеницу, было выплачено 57% от причитающейся суммы.

С 6 мая по 10 июня фермерам, сдавшим пшеницу государству по гарантированным закупкам, выплачивалось по 200 тысяч риалов (примерно 0,15 доллара) за каждый килограмм. За данный период фермерам, сдавшим пшеницу, было выплачено 44% от суммы.

Отмечается, что выплаты осуществлялись в рамках гарантированных закупок пшеницы. Это преследует цель поддержки местных производителей, обеспечения необходимой ликвидности для фермеров и содействия продолжению производства этого стратегического продукта. Выплата оставшихся средств, причитающихся фермерам, будет продолжена на последующих этапах.

Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны играют крупные государственные структуры. В частности, иранская агропромышленная и животноводческая компания Moghan Agro-Industry and Livestock Company уделяет особое внимание выращиванию сельскохозяйственной продукции, особенно пшеницы и рапса. Об этом Trend сообщил исполнительный директор компании Гасем Мохаммади.

По словам исполнительного директора, компания располагает 23 тыс. гектаров земель в районе Парсабад провинции Ардебиль, а численность ее сотрудников составляет около 5 тыс. человек.

"Около 19 тыс. гектаров земель выделено под выращивание сельскохозяйственной продукции, главным образом пшеницы и рапса", — сказал он.

Добавим, что в текущем году (21 марта 2026 г. – 20 марта 2027 г.) в Иране ожидается сбор 13,5 миллиона тонн пшеницы, из которых 9–10 миллионов тонн, как предполагается, будет закуплено государством у производителей.

Отметим, что в прошлом году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) в Иране было собрано 11,7 миллиона тонн пшеницы. Из них 7,8 миллиона тонн было закуплено у фермеров на гарантированной основе.