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Спикер Национальной ассамблеи Зимбабве прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Политика Новость 5 июля 2026 18:27 (UTC +04:00)
Спикер Национальной ассамблеи Зимбабве прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Спикер Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нзвидамилимо Муденда 5 июля прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева парламентскую делегацию Зимбабве встретили руководитель Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Зимбабве Махир Сулейманлы и другие официальные лица.

В рамках визита состоится ряд встреч спикера Якоба Муденды с официальными лицами нашей страны; состоится обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

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