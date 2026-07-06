Беспилотники атаковали автозаправочный комплекс SOCAR в Украине

БАКУ /Trend/ - Объект SOCAR в Украине был подвергнут удару беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом говорится в сообщении SOCAR Energy Ukraine.

Сообщается, что три ударных беспилотника типа Shahed поразили объект SOCAR в селе Нечаяное Николаевской области. В результате атаки повреждено здание автозаправочного комплекса.

Как сообщили в компании, благодаря тому, что во время воздушной тревоги сотрудники находились в укрытии, жертв удалось избежать.

В SOCAR также напомнили, что сеть оборудовала укрытия на ряде автозаправочных комплексов в Украине. По данным компании, такие укрытия расположены в Одесской, Николаевской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Черкасской и Днепропетровской областях и отмечены в мобильном приложении SOCAR. Компания заявила, что укрытия открыты круглосуточно для всех во время воздушной тревоги.