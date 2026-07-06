На Товарной бирже Ирана зафиксирован рост продаж

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта — 21 июня 2026 года) стоимость продаж на Товарной бирже Ирана выросла на 82% в стоимостном выражении и на 3,2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 21 июня 2025 года).

Это нашло отражение в статистике Товарной биржи Ирана.

"За 3 месяца текущего иранского года на Товарной бирже было продано 36,3 миллиона тонн продукции на сумму 9,42 квадриллиона риалов (около 7,03 миллиарда долларов). За аналогичный период прошлого года продажи на Товарной бирже составили 35,2 миллиона тонн на сумму 5,17 квадриллиона риалов (около 3,86 миллиарда долларов)", — говорится в статистике.

За 3 месяца в промышленном секторе Товарной биржи Ирана было продано 32,4 миллиона тонн промышленной продукции на сумму 6,46 квадриллиона риалов (около 4,82 миллиарда долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 3 месяца продажи промышленной продукции выросли на 100% в стоимостном выражении и на 9,4% в весовом выражении.

В секторе нефтехимической продукции Биржи было продано 3,05 миллиона тонн нефтехимической продукции на сумму 2,7 квадриллиона риалов (около 2,01 миллиарда долларов). За 3 месяца продажи нефтехимической продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 43,5% в стоимостном выражении и сократились на 42,2% в весовом выражении.

За указанный период в секторе горнорудной продукции биржи было продано 276 тысяч тонн горнорудной продукции на сумму 95 триллионов риалов (около 71 миллиона долларов). За 3 месяца продажи горнорудной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 5 раз в стоимостном выражении и в 4 раза в весовом выражении.

За 3 месяца в секторе сельскохозяйственной продукции Товарной биржи Ирана было продано 20 тонн продукции на сумму 51,1 миллиарда риалов (около 38,1 тысячи долларов). За 3 месяца продажи сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились в 10 раз в стоимостном выражении и увеличились в 4 раза в весовом выражении.

В секции субмаркета биржи было продано 585 тысяч тонн продукции на сумму 151 триллион риалов (около 113 миллионов долларов). Продажи продукции в секции субмаркета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 4 раза в стоимостном выражении и в 2,5 раза в весовом выражении.

Отметим, что Товарная биржа Ирана функционирует в целях обеспечения многими товарами и установления цен.