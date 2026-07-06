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В Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Общество Новость 6 июля 2026 07:26 (UTC +04:00)
В Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Джебраильский район возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

6 июля в село Шукюрбейли Джебраильского района отправлена очередная группа семей переселенцев, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Шукюрбейли Джебраильского района переселяется 46 семей (223 человека).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

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