В Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Джебраильский район возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

6 июля в село Шукюрбейли Джебраильского района отправлена очередная группа семей переселенцев, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Шукюрбейли Джебраильского района переселяется 46 семей (223 человека).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.