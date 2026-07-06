Черкесская культура на грани исчезновения - литовский эксперт

ШУША/Trend/ - Сегодня черкесская культура подвергается постоянному преследованию и находится на грани исчезновения.

Об этом заявил директор Литовской медиа-ассоциации, бывший депутат Сейма Литвы Гинтарас Сонгайла в ходе международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше, передает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в XIX веке 90 процентов черкесов подверглись геноциду, их историческая родина была разрушена, а они сами рассеяны по различным странам.

"Сегодня черкесская культура подвергается постоянному преследованию и находится на грани исчезновения. Насколько мне известно, Литовская Республика в ближайшем будущем признает геноцид черкесского народа, совершённый Российской империей. В результате Литва сможет поставить в рамках ООН вопрос о признании исторической родины черкесов. Россия должна отказаться от политики империализма и нести ответственность за свои действия",- сказал он.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнёрстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.