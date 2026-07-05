Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Чехии Праге завершился Кубок Европы по дзюдо среди молодежи, который стал успешным для сборной Азербайджана.

Об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Во второй соревновательный день сборная Азербайджана завоевала восемь медалей.

Мехди Аббасов (до 81 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 100 кг), одержав победы над всеми соперниками, стали обладателями золотых медалей. Джасур Ибадлы (до 81 кг), Джанполад Алиев (до 100 кг) и Наргиз Ахмедова (до 48 кг) завоевали серебряные награды. Бронзовыми призерами стали Сулейман Шукюров (до 90 кг), Давуд Намазлы (до 100 кг) и Хадиджа Гадашова (до 57 кг).

Напомним, что в первый день соревнований Абиль Юсубов (до 73 кг) завоевал серебряную медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила Кубок Европы в Праге с девятью медалями — двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми. По итогам турнира азербайджанская команда заняла третье место в общекомандном зачете среди 33 стран, а в соревнованиях среди юношей стала первой.