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Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)

Общество Новость 5 июля 2026 23:40 (UTC +04:00)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Фото: Федерация дзюдо Азербайджана
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - В столице Чехии Праге завершился Кубок Европы по дзюдо среди молодежи, который стал успешным для сборной Азербайджана.

Об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Во второй соревновательный день сборная Азербайджана завоевала восемь медалей.

Мехди Аббасов (до 81 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 100 кг), одержав победы над всеми соперниками, стали обладателями золотых медалей. Джасур Ибадлы (до 81 кг), Джанполад Алиев (до 100 кг) и Наргиз Ахмедова (до 48 кг) завоевали серебряные награды. Бронзовыми призерами стали Сулейман Шукюров (до 90 кг), Давуд Намазлы (до 100 кг) и Хадиджа Гадашова (до 57 кг).

Напомним, что в первый день соревнований Абиль Юсубов (до 73 кг) завоевал серебряную медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила Кубок Европы в Праге с девятью медалями — двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми. По итогам турнира азербайджанская команда заняла третье место в общекомандном зачете среди 33 стран, а в соревнованиях среди юношей стала первой.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы (ФОТО)

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