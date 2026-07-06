Вышел в свет первый номер научного журнала UNEC «Journal of Belt and Road Studies»

Вышел в свет первый номер международного научного журнала «Journal of Belt and Road Studies (JBRS)», учрежденного UNEC.

Журнал, посвященный инициативе «Один пояс, один путь», в соответствии с международными стандартами издается с применением системы двойного слепого рецензирования (double-blind peer review). Из 40 научных статей, представленных для первого выпуска, лишь 7 успешно прошли многоэтапный процесс экспертизы и рецензирования и отобраны для публикации.

JBRS работает на принципах открытого доступа (Open Access), публикуется на платформе Open Journal Systems (OJS) и обеспечивает защиту авторских прав посредством лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).

Журнал издается с целью представления международному научному сообществу результатов научных исследований в таких областях, как экономика, бизнес, логистика, международная торговля, финансы, управление и другие смежные сферы, связанные с инициативой «Один пояс, один путь», также для расширения академического сотрудничества в этой области.

https://journals.unec.edu.az/jbrs