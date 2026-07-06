Visa ожидает более широкого внедрения новых платежных технологий в Азербайджане (Эксклюзив)

ПАРИЖ/ Trend/ -В кулуарах Информационной сессии для СМИ в рамках Платежного форума Visa в Париже старший вице-президент, руководитель направления коммерческих и денежных решений Visa в регионе Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) Шахебаз Хан в эксклюзивном интервью Trend рассказал о том, как Visa помогает малому бизнесу проще принимать и осуществлять платежи.

«Наша цель – сделать корпоративные платежи такими же простыми, как потребительские. В Азербайджане люди уже привыкли пользоваться мобильным банкингом и отправлять денежные переводы со своих смартфонов. Мы хотим перенести этот простой пользовательский опыт в сферу B2B-платежей. Одним из способов достижения этой цели является технология «Tap to Phone», которая позволяет торговым предприятиям принимать бесконтактные платежи непосредственно на своих смартфонах без необходимости использования POS-терминала», – отметил он.

Старший вице-президент Visa подчеркнул, что использование «Tap to Phone» во всем мире выросло примерно на 200 процентов.

«Некоторые рынки демонстрируют еще более высокие темпы роста, поскольку они начали внедрение этой технологии раньше, тогда как другие присоединились позднее и поэтому пока развиваются несколько медленнее. Сейчас мы сосредоточены на обучении и подключении как можно большего числа банков-эквайеров, чтобы они могли предложить это решение своим клиентам и торговым предприятиям. Мы предоставляем комплекты разработки программного обеспечения (SDK) и интерфейсы прикладного программирования (API), которые позволяют максимально быстро интегрировать «Tap to Phone», – добавил Шахебаз Хан.

Он также рассказал о другом решении – «Visa Accept», которое предоставляет микропредпринимателям простой доступ к цифровой коммерции, позволяя принимать карточные платежи с помощью смартфона и дебетовой или предоплаченной карты Visa без необходимости использования какого-либо дополнительного оборудования.

«Кроме того, мы предлагаем решения для корпоративных платежей, которые помогают компаниям более эффективно разделять личные и деловые платежи», – продолжил Хан. «Эти решения обеспечивают получение детализированных платежных данных, позволяя предприятиям отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность и лучше управлять денежными потоками. У нас также есть технология «Visa Direct», которая объединяет более 12 миллиардов доступных точек получения средств – банковские карты, банковские счета и цифровые кошельки – и обеспечивает переводы более чем в 150 валютах в более чем 195 странах и территориях мира. Благодаря этой платформе компании могут осуществлять выплаты непосредственно своим сотрудникам, поставщикам, подрядчикам или создателям цифрового контента. Тем самым мы охватываем обе стороны платежного процесса».

Далее он привел примеры внедрения «Visa Direct» в регионе СНГ.

«В Украине, Казахстане и Азербайджане мы внедрили механизм ускоренного возврата средств, который позволяет клиентам, совершившим платеж через инфраструктуру «Visa Direct», получать возврат денежных средств мгновенно непосредственно на свою банковскую карту. Это обеспечивает уникальный и максимально удобный клиентский опыт».

По мнению старшего вице-президента Visa, цифровые платежи становятся все более востребованными по мере того, как искусственный интеллект снижает барьеры для начала предпринимательской деятельности.

«Сегодня открыть собственный бизнес можно, имея лишь ноутбук и находясь практически в любой точке мира; при этом подключение цифровых платежей и получение доступа к значительно более широкой клиентской базе должно быть столь же простым. Именно здесь особенно полезны упомянутые мной решения – «Tap to Phone» и «Visa Accept», особенно на рынках региона CEMEA, где около 90 миллионов малых предприятий и торговых точек до сих пор не принимают цифровые платежи», – сказал Шахебаз Хан.

Говоря непосредственно о корпоративных платежах в Азербайджане, он выразил уверенность, что эти возможности будут использоваться значительно шире.

«Будь то прием платежей с помощью «Tap to Phone» или «Visa Accept», либо осуществление выплат через «Visa Direct», наша цель заключается в том, чтобы понимать особенности каждого локального рынка, соответствующим образом адаптировать наши продукты и работать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. По мере изменения потребностей рынка мы будем продолжать взаимодействие со всеми участниками экосистемы, чтобы наши решения оставались актуальными и максимально эффективными», – подчеркнул Хан.

В завершение он особо отметил, что Visa уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности и надежности своей платежной сети.

«Мы применяем передовые методы обеспечения кибербезопасности. По мере того как искусственный интеллект получает все более широкое распространение, мы сами активно используем его технологии для усиления защиты от потенциальных киберугроз. Для нас чрезвычайно важно обеспечить, чтобы наша сеть оставалась безопасной и надежной для каждого пользователя в любой точке мира».