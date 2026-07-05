В AZAL заявили о возможных задержках и переносах рейсов по маршруту Баку—Нахчыван—Баку

БАКУ/ Trend/ - На ряде рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), запланированных на 5 июля 2026 года по маршруту Баку—Нахчыван—Баку, ожидаются задержки или переносы из-за нестабильных погодных условий в Нахчыване.
Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
"Пассажиры будут своевременно проинформированы обо всех возможных изменениях.
Отметим, что национальный авиаперевозчик Азербайджана принимает
все решения исключительно в целях обеспечения безопасности
пассажиров и экипажа, действуя в соответствии с международными
стандартами авиационной безопасности", — говорится в
сообщении.