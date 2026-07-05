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В AZAL заявили о возможных задержках и переносах рейсов по маршруту Баку—Нахчыван—Баку

Общество Новость 5 июля 2026 09:52 (UTC +04:00)
В AZAL заявили о возможных задержках и переносах рейсов по маршруту Баку—Нахчыван—Баку
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - На ряде рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), запланированных на 5 июля 2026 года по маршруту Баку—Нахчыван—Баку, ожидаются задержки или переносы из-за нестабильных погодных условий в Нахчыване.

Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.

"Пассажиры будут своевременно проинформированы обо всех возможных изменениях.

Отметим, что национальный авиаперевозчик Азербайджана принимает все решения исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, действуя в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности", — говорится в сообщении.

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