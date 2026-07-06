  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта от Банка ABB! (ФОТО)

Экономика Новость 6 июля 2026 11:41 (UTC +04:00)
Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта от Банка ABB! (ФОТО)

Банк ABB представил еще одно инновационное решение на базе искусственного интеллекта. Новая разработка – Персональный финансовый менеджер, доступный в приложении ABB mobile.

После запуска этой функции AI-nur и AI-khan в ABB mobile стали не просто голосовыми AI-помощниками, отвечающими на вопросы клиентов. Теперь они выступают в роли персональных финансовых проводников, которые помогают пользователям лучше понимать свое финансовое поведение, управлять личным бюджетом и принимать более осознанные решения.

Пользователи ABB mobile могут, просто общаясь с AI-nur и AI-khan, более наглядно контролировать личный бюджет, регулярно анализировать доходы и расходы, а также выстраивать финансовые привычки в соответствии со своими целями.

Анализирует доходы и расходы, помогает управлять финансовыми привычками!

Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта анализирует историю операций клиента, проводит детальный разбор его доходов и расходов, представляет данные в визуализированной форме и помогает сравнивать финансовые показатели за разные периоды.

Теперь клиенту не нужно ограничиваться просмотром списка карточных операций. С помощью AI-помощника он может точно узнать, в каких категориях формируются его доходы и расходы, в какие периоды и на что он тратит больше всего средств, а также где существуют возможности для более эффективного управления деньгами и экономии.

Одно из ключевых преимуществ Персонального финансового менеджера – возможность сравнительного анализа данных. Клиент может отслеживать изменения своего финансового поведения по дням, неделям, месяцам или более длительным периодам.

Например, пользователь может обратиться к AI-nur или AI-khan с вопросами: «На что я потратил больше всего денег в этом месяце?», «Какими были мои 5 крупнейших расходов за последние 30 дней?», «Сколько я потратил на рестораны на этой неделе?», «На какую сумму я заправил автомобиль в этом году?», «Из каких источников формировались мои основные доходы за последние 3 месяца?» и другими подобными запросами. В результате клиент не только видит свои доходы и расходы, но и лучше понимает повседневные финансовые привычки, которые стоят за этими цифрами.

Поддерживает принятие финансовых решений!

Новый продукт особенно полезен для клиентов, которые хотят отслеживать личный бюджет, усилить контроль над расходами и более правильно выстроить баланс между доходами и затратами. Теперь клиент видит свое финансовое состояние не только через общие цифры, но и через более детальные, персонализированные объяснения.

AI-помощник анализирует структуру доходов и расходов клиента и помогает ему принимать более рациональные финансовые решения. Например, пользователь может отдельно анализировать расходы на подписки, регулярные платежи, рестораны и доставку, операции по снятию наличных и другие категории.

Таким образом, Персональный финансовый менеджер не только отвечает на вопрос «Сколько ты потратил?», но и предлагает практический взгляд на другой важный вопрос: «Что можно изменить, чтобы управлять финансами лучше?»

Выполняет банковские операции в формате диалога!

Функциональность AI-nur и AI-khan не ограничивается финансовой аналитикой. Персональные финансовые менеджеры на базе искусственного интеллекта также позволяют клиентам выполнять ежедневные банковские операции с помощью голосовых команд.

Клиенты могут оплачивать мобильную связь по номерам Azercell, Bakcell и Nar, просто дав голосовую команду AI-nur или AI-khan. Кроме того, с помощью AI-помощников можно осуществлять переводы на карту Банка ABB и карты других банков – по номеру карты или через заранее созданный шаблон.

Персональный финансовый менеджер делает более удобными переводы между картами и счетами, отправку средств другим лицам по мобильному номеру, выполнение различных банковских операций и получение ответов на клиентские запросы. При необходимости через AI-nur и AI-khan также можно заблокировать карту или повторно ее активировать.

Управляет подписками!

До сих пор пользователи ABB mobile могли активировать и деактивировать через приложение подписки по всем картам Visa – на телевидение, музыку, развлекательные платформы, образовательные сервисы, питание, доставку и другие услуги. Теперь эти операции по желанию клиента может выполнять Персональный финансовый менеджер.

Клиенту достаточно просто поговорить с AI-nur или AI-khan, чтобы управлять своими подписками. Это делает использование ежедневных цифровых сервисов еще более гибким, быстрым и интуитивным.

Более 4 миллионов взаимодействий!

За короткий период клиенты осуществили более 4 миллионов взаимодействий с AI-nur и AI-khan. Этот показатель отражает растущий интерес пользователей к банковским услугам на базе искусственного интеллекта.

Новые AI-возможности, представленные Банком ABB, делают банковские услуги более удобными, быстрыми и доступными. При этом на всех этапах сохраняется высокий уровень требований к безопасности. В ближайшее время Банк планирует продолжить развитие пользовательского опыта в сфере искусственного интеллекта за счет запуска новых функций.

Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта от Банка ABB! (ФОТО)
Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта от Банка ABB! (ФОТО)
Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта от Банка ABB! (ФОТО)
Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта от Банка ABB! (ФОТО)

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости