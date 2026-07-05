Грузия и Узбекистан подписали соглашения о сотрудничестве в финансовой и таможенной сферах

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили сообщил о подписании между правительствами Грузии и Узбекистана соглашений о сотрудничестве в финансовой и таможенной сферах.

По его словам, документ, касающийся таможенного взаимодействия, предусматривает обмен информацией между профильными ведомствами двух стран, что позволит повысить эффективность координации их работы.

Хуцишвили также отметил, что подписано важное соглашение о сотрудничестве в финансовой сфере, которое создаст возможности для обмена опытом в области бюджетного планирования и управления государственными финансами.

Министр подчеркнул, что Грузия является одним из мировых лидеров в этой сфере. По его словам, страна занимает первое место в мире по уровню прозрачности бюджета и добилась значительных успехов в реформировании системы управления государственными финансами.

«Это позволит нашим узбекским коллегам использовать результаты проведенных нами реформ, а также даст возможность совместно работать над дальнейшим совершенствованием этих направлений», — заявил Лаша Хуцишвили.