Узбекистан и Китай расширяют сотрудничество в промышленной кооперации и госзакупках

БАКУ /Trend/ - Агентство по промышленной кооперации и государственным закупкам Узбекистана провело переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в стране. В центре внимания сторон были перспективы углубления сотрудничества в области промышленной кооперации и системы государственных закупок.

В ходе встречи представители Агентства представили китайской делегации информацию о ключевых направлениях своей деятельности, полномочиях ведомства и проводимых реформах, направленных на модернизацию механизмов промышленной кооперации и государственных закупок. Особый акцент был сделан на стратегических задачах развития системы госзакупок до 2030 года.

Стороны также обсудили возможности привлечения международных специалистов и консультантов, реализации программ по обмену опытом, организации совместных семинаров и обучающих мероприятий, а также проведения комплексного анализа систем государственных закупок и промышленной кооперации с учетом лучших мировых практик.

Отдельное внимание было уделено вопросам финансовой и экспертной поддержки перспективных инициатив, а также расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение определить приоритетные направления партнерства, сформировать портфель совместных проектов, выработать механизмы их реализации и продолжить диалог в рамках последующих рабочих встреч.