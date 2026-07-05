«Нефтчи» стал победителем этапа Мировой женской серии по баскетболу 3x3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский клуб «Нефтчи» стал победителем марсельского этапа Мировой женской серии по баскетболу 3x3.

На очередном этапе Мировой женской серии, прошедшем 3–4 июля во французском Марселе, представлявший Азербайджан «Нефтчи» занял первое место в своей группе и вышел в четвертьфинал.

В 1/4 финала столичная команда обыграла сборную Уганды со счетом 18:15, а в полуфинале победила сборную Франции — 14:10, завоевав путевку в финал.

В решающем матче «Нефтчи» встретился со сборной Канады и в напряженной борьбе одержал победу со счетом 15:9, став чемпионом марсельского этапа.

Самым ценным игроком (MVP) турнира была признана баскетболистка «Нефтчи» и женской сборной Азербайджана Арика Картер.