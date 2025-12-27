Халг Банк отмечает 21-летие

БАКУ/ Trend/ - Один из ведущих финансовых институтов Азербайджана Халг Банк отмечает 21-ю годовщину своей деятельности. Банк, основанный в 2004 году за прошедшие годы прошёл путь устойчивого развития, завоевал доверие клиентов и укрепил свои позиции, как надёжный партнёр в банковском секторе страны.

С момента основания Халг Банк в своей деятельности руководствуется принципами клиентоориентированности, надёжности и устойчивого развития. Сегодня Банк предоставляет удобные, выгодные и безопасные финансовые услуги посредством различных каналов. В основе успеха Халг Банка - профессиональная команда, корпоративная культура и неизменное доверие клиентов к Банку.

В течение 21 лет Халг Банк активно участвовал в различных культурно-социальных проектах, проделав важную работу по сохранению национального культурного наследия нашего народа. В рамках проекта «Халг Аманаты» было выпущено и представлено общественности 26 изданий, посвященных талантливым представителям Азербайджана.

Халг Банк выражает глубокую признательность своим акционерам, клиентам, бизнес-партнёрам и сотрудникам за оказанное доверие и поздравляет всех с Днём солидарности азербайджанцев всего мира и с Новым годом!