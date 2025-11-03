Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Искусственный интеллект сегодня является неотъемлемой частью будущего развития стран

Политика Материалы 3 ноября 2025 14:08 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Десять лет назад никто не говорил об искусственном интеллекте. Сегодня это уже неотъемлемая часть будущего развития стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

«В Азербайджане и развитие искусственного интеллекта, и его применение в жизни, экономике и технологическом развитии сегодня стало уже реальностью», - отметил глава государства, добавив, что здесь мы ожидаем активного участия азербайджанских ученых.

