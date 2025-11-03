Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

Политика Материалы 3 ноября 2025 15:39 (UTC +04:00)
Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с члена Великого национального собрания Турции, председателем Партии великого единства Турции Мустафой Дестиджи.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи с удовлетворением было подчеркнуто, что братские, дружеские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в различных направлениях.

Стороны отметили, что межпарламентские связи, а также контакты на уровне политических партий способствуют углублению отношений между двумя братскими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в нашем регионе в постконфликтный период, восстановительно-строительным работам, тесному сотрудничеству между двумя странами в рамках международных организаций, приоритетам в Организации тюркских государств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости