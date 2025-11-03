Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор

Политика Материалы 3 ноября 2025 14:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - У нас очень положительные экономические показатели. Правда, валовой внутренний продукт растет не очень высокими темпами. Главной причиной этого является снижение нефтедобычи по объективным причинам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

Подчеркнув, что ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор, глава государства сказал: «Это составляет большую часть всей нашей общей экономики».

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости