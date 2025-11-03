Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и ОАЭ подписали новое соглашение о сотрудничестве в энергосекторе (ФОТО)

Экономика Материалы 3 ноября 2025 15:02 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров/X

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в ОАЭ министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписал совместно с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль Джабером новое соглашение о сотрудничестве между министерством экономики и XRG, инвестиционной платформой ADNOC.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

"Соглашение расширяет существующее партнёрство между SOCAR и XRG в области добычи газа, продвигая сотрудничество, направленное на диверсификацию поставок энергии и укрепление региональной энергетической безопасности. Этот документ имеет стратегическое значение для углубления экономических связей между Азербайджаном и ОАЭ, привлечения инвестиций в энергетическую инфраструктуру Азербайджана, диверсификации источников дохода и укрепления роли страны как надёжного и перспективного партнёра на глобальном энергетическом рынке", - говорится в публикации.

Отметим, что в рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты делегация Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым приняла участие в открытии международной выставки и конференции по нефти и газу в Абу-Даби (ADIPEC).

