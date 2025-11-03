Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 3 ноября 2025 14:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы уже несколько месяцев проводим большую геологическую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - По моему указанию уже несколько месяцев проводится большая геологическая работа в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

Призвав азербайджанских ученых заниматься этой работой, глава государства отметил: «Даю указание и государственным структурам, считаю, что в ближайшие несколько месяцев мы станем получать очень хорошие новости».

